Marché de Selommes Selommes
dimanche 27 septembre 2026 · Selommes
Informations pratiques
Selommes
Marché de Selommes
Selommes Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-20
Retrouvez le marché de Selommes tous les 4ème dimanches de chaque mois.
Le marché de Selommes accueille des producteurs et commerçants proposant une large gamme de produits charcuterie-traiteur, miels, fromages de chèvre, spécialités asiatiques et antillaises, poissons et crustacés, ainsi que des savons artisanaux, des baumes et des bijoux en acier inoxydable. .
Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 81 03 mairie.selommes@wanadoo.fr
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English :
Find the Selommes market every 4th Sunday of each month.
L’événement Marché de Selommes Selommes a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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