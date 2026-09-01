Informations pratiques

Selommes

Marché de Selommes

Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27 2026-10-25 2026-11-22 2026-12-20

Retrouvez le marché de Selommes tous les 4ème dimanches de chaque mois.

Le marché de Selommes accueille des producteurs et commerçants proposant une large gamme de produits charcuterie-traiteur, miels, fromages de chèvre, spécialités asiatiques et antillaises, poissons et crustacés, ainsi que des savons artisanaux, des baumes et des bijoux en acier inoxydable. .

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 81 03 mairie.selommes@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find the Selommes market every 4th Sunday of each month.

L’événement Marché de Selommes Selommes a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de Vendome Territoires Vendomois