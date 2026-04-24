Marché de St Julien de Peyrolas Saint-Julien-de-Peyrolas
Marché de St Julien de Peyrolas Saint-Julien-de-Peyrolas vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Julien-de-Peyrolas
Marché de St Julien de Peyrolas
Dans le village Saint-Julien-de-Peyrolas Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03
Le marché de St-Julien-de-Peyrolas, animé par une douce ambiance musicale, réunit producteurs de fromages de chèvre, miels savoureux et artisans créateurs. Profitez d’un café en terrasse avant la visite guidée du village à 10h. Authentique et chaleureux !
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Dans le village Saint-Julien-de-Peyrolas 30760 Gard Occitanie +33 4 66 82 18 68
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English :
The St-Julien-de-Peyrolas market, enlivened by a gentle musical ambience, brings together producers of goat’s cheeses, tasty honeys and creative craftsmen. Enjoy a coffee on the terrace before the guided tour of the village at 10am. Warm and authentic!
L’événement Marché de St Julien de Peyrolas Saint-Julien-de-Peyrolas a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Provence Occitane