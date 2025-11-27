Saint-Pons-la-Calm

Marché de St Pons la Calm

Rue de la Mairie Saint-Pons-la-Calm Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 17:00:00

fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Le vendredi soir de 17h à 20h, sous les anciennes halles du marché, venez à la rencontre des producteurs locaux. Fromage, fruits, légumes, boucherie charcuterie, miel etc …un espace convivial vous permet de partager ces produits en famille ou entre amis

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Rue de la Mairie Saint-Pons-la-Calm 30330 Gard Occitanie +33 4 66 82 01 72 communesaintponslacalm@orange.fr

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English : St Pons la Calm Market

On Friday evenings from 5pm to 8pm, under the old market halls, come and meet local producers. Cheese, fruit, vegetables, butcher’s, charcuterie, honey, etc… a convivial space where you can share these products with family and friends.

L’événement Marché de St Pons la Calm Saint-Pons-la-Calm a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Provence Occitane