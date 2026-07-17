Informations pratiques

Saint-Ybars

Marché de St Ybars

Place Eparchoise Saint-Ybars Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-10-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27

Petit marché avec des commerçants de plein vent

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Place Eparchoise Saint-Ybars 09210 Ariège Occitanie +33 5 34 02 86 52 mairie@saint-ybars.fr

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English :

Small market with open-air traders

L’événement Marché de St Ybars Saint-Ybars a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze