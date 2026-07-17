Marché de St Ybars Saint-Ybars
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Ybars
Informations pratiques
Saint-Ybars
Marché de St Ybars
Place Eparchoise Saint-Ybars Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-10-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27
Petit marché avec des commerçants de plein vent
.
Place Eparchoise Saint-Ybars 09210 Ariège Occitanie +33 5 34 02 86 52 mairie@saint-ybars.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Small market with open-air traders
L’événement Marché de St Ybars Saint-Ybars a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze