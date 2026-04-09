Marché de terroir à l’Abbaye de Jovilliers Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Stainville
dimanche 11 octobre 2026 · Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx · Stainville
Informations pratiques
Stainville
Marché de terroir à l’Abbaye de Jovilliers
Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association Jovilliers Echanges et Culture organise son marché de terroir dans un cadre 18e siècle.
40 exposants, producteurs et artisans locaux.
Pains et tartes au sucre cuits au feu de bois dans les caves de l’abbaye.
Restauration rapide sur place.
Convivialité assurée, venez vous ressourcer à Jovilliers et déambuler dans un cadre 18e siècle, depuis la cour des communs, en passant par le cloître et la galerie des moines.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Entre Juvigny-en-Perthois et Ménil-sur-Saulx Abbaye de Jovilliers Stainville 55500 Meuse Grand Est +33 6 01 63 41 40 abbayejovilliers@gmail.com
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English :
The Jovilliers Echanges et Culture association organizes its local market in an 18th century setting.
40 exhibitors, local producers and craftsmen.
Bread and sugar tarts baked over a wood fire in the abbey cellars.
Fast food on site.
Come and recharge your batteries at Jovilliers and stroll through the 18th-century setting, from the courtyard of the outbuildings to the cloister and monks’ gallery.
Free admission.
L’événement Marché de terroir à l’Abbaye de Jovilliers Stainville a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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