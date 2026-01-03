Vias

MARCHÉ DE VIAS

Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-12-26

Date(s) :

2026-01-03 2026-04-15 2026-09-26

Rendez-vous hebdomadaire incontournable, le marché anime les rues du cœur de ville.

Venez découvrir et apprécier les produits de qualité de notre région !

60 commerçants vous accueillent toute l’année le samedi matin et vous proposent des produits d’alimentation, produits locaux, vêtements et divers accessoires.

D’avril à septembre, 120 exposants vous accueillent le samedi et le mercredi matin au cœur de ville dans une ambiance très méditerranéenne !

Venez découvrir et apprécier les produits de qualité de notre région ! .

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 66 65

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English : MARCHÉ DE VIAS

An unmissable weekly event, the market livens up the streets in the heart of town.

Come and discover and appreciate the quality products of our region!

L’événement MARCHÉ DE VIAS Vias a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34