AGENDA · La Hague
Marché de village La Hague
vendredi 10 juillet 2026 · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Marché de village
St-Germain-des-Vaux La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Parking salle communale des Bizeaux.
Buvette tenue par une association locale différente chaque semaine. .
St-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 20 48 91 43
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English : Marché de village
L’événement Marché de village La Hague a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin La Hague
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