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AGENDA · La Hague

Marché de village La Hague

vendredi 10 juillet 2026 · La Hague

Marché de village La Hague

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
St-Germain-des-Vaux
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Marché de village

St-Germain-des-Vaux La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Parking salle communale des Bizeaux.
Buvette tenue par une association locale différente chaque semaine.   .

St-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 20 48 91 43 

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English : Marché de village

L’événement Marché de village La Hague a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin La Hague

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