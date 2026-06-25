Informations pratiques

La Hague

Marché de village

St-Germain-des-Vaux La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Parking salle communale des Bizeaux.

Buvette tenue par une association locale différente chaque semaine. .

St-Germain-des-Vaux La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 20 48 91 43

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English : Marché de village

L’événement Marché de village La Hague a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cotentin La Hague