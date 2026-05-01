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Marche découverte Le Mung

Marche découverte Le Mung samedi 30 mai 2026.

Adresse : île de la Grenouillette

Ville : 17350 Le Mung

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 6 6 6

Le Mung

Marche découverte

île de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Marche découverte de 15 km
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île de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62  marie-helene.vinet@wanadoo.fr

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L’événement Marche découverte Le Mung a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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