Le Mung

Marche découverte

île de la Grenouillette Le Mung Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Marche découverte de 15 km

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île de la Grenouillette Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 44 53 62 marie-helene.vinet@wanadoo.fr

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English :

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L’événement Marche découverte Le Mung a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge