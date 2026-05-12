Repas champêtre Le Mung
Repas champêtre Le Mung dimanche 7 juin 2026.
Le Mung
Repas champêtre
église Le Mung Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Repas champêtre
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église Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 03 37
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English :
Country meal
L’événement Repas champêtre Le Mung a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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