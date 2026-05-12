Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas champêtre Le Mung

Repas champêtre Le Mung dimanche 7 juin 2026.

Adresse : église

Ville : 17350 Le Mung

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 14 14 14

Le Mung

Repas champêtre

église Le Mung Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Repas champêtre
  .

église Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 03 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Le Mung a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Le Mung (Charente-Maritime)