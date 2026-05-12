Le Mung

Repas champêtre

église Le Mung Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Repas champêtre

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église Le Mung 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 57 03 37

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English :

Country meal

L’événement Repas champêtre Le Mung a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge