Marché d’Égliseneuve-d’Entraigues

Place du Foirail Égliseneuve-d’Entraigues Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 08:00:00

fin : 2026-04-29 13:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Marché forain. Produits régionaux, artisanat, vêtements, souvenirs, primeurs et au printemps marché aux fleurs.

.

Place du Foirail Égliseneuve-d’Entraigues 63850 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 71 90 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Market of Égliseneuve-d’Entraigues

Fairground. Regional products, handicrafts, clothes, souvenirs, new arrivals and in the spring flower market.

The market extends from the Place du Foirail via the Place de la Poste to the Place de la Fontaine, i.e. the entire town centre.

L’événement Marché d’Égliseneuve-d’Entraigues Égliseneuve-d’Entraigues a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Massif du Sancy