Marché dentellier avenue Charles Duchêne Mirecourt
samedi 22 mai 2027 · avenue Charles Duchêne · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Marché dentellier
avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-05-22 10:00:00
fin : 2027-05-22 18:00:00
Date(s) :
2027-05-22
Marché Dentellier
exposition et démonstration de dentelle de Mirecourt
Spécialistes de matériels dentelliers, vente de fils, galettes
entrée libreTout public
0 .
avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 90 83 27 dentelledemirecourt@orange.fr
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English :
Lacemaker’s Market
exhibition and demonstration of lace from Mirecourt
Specialists in lacemaking materials, sale of yarns, wafers, etc
free access
L’événement Marché dentellier Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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