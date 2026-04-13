Marché dentellier avenue Charles Duchêne Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Marché dentellier

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-05-22 10:00:00

fin : 2027-05-22 18:00:00

Date(s) :

2027-05-22

Marché Dentellier

exposition et démonstration de dentelle de Mirecourt

Spécialistes de matériels dentelliers, vente de fils, galettes

entrée libreTout public

0 .

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 90 83 27 dentelledemirecourt@orange.fr

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English :

Lacemaker’s Market

exhibition and demonstration of lace from Mirecourt

Specialists in lacemaking materials, sale of yarns, wafers, etc

free access

L’événement Marché dentellier Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT