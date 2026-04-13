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AGENDA · Mirecourt

Marché dentellier avenue Charles Duchêne Mirecourt

samedi 22 mai 2027 · avenue Charles Duchêne · Mirecourt

Marché dentellier avenue Charles Duchêne Mirecourt

Informations pratiques

Début
samedi 22 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue Charles Duchêne
Adresse
Espace Flambeau
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Mirecourt

Marché dentellier

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-05-22 10:00:00
fin : 2027-05-22 18:00:00

Date(s) :
2027-05-22

Marché Dentellier
exposition et démonstration de dentelle de Mirecourt
Spécialistes de matériels dentelliers, vente de fils, galettes
entrée libreTout public
0  .

avenue Charles Duchêne Espace Flambeau Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 30 90 83 27  dentelledemirecourt@orange.fr

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English :

Lacemaker’s Market
exhibition and demonstration of lace from Mirecourt
Specialists in lacemaking materials, sale of yarns, wafers, etc
free access

L’événement Marché dentellier Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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