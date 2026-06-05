Marché des 15 producteurs Avesnes-en-Bray
Marché des 15 producteurs Avesnes-en-Bray vendredi 3 juillet 2026.
Avesnes-en-Bray
Marché des 15 producteurs
243 Route de Rouen Avesnes-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Marché tous les premiers vendredi du mois avec la présence de 15 producteurs
Ferme de Hyaumet crèmerie et fromages de vache
Les lapins d’Estelle lapins prêt à cuire
Volaille en Bray volailles
Fromagerie JM Beaudoin crèmerie et fromages de vache et brebis,
viande de veau
Ferme de Merval produits cidricoles et Neufchâtel
Le Pain d’Hervé pain au levain et viennoiseries
Alambic et Compagnie Herboristerie paysanne
Fleurs en Bray fleurs coupées
Brasserie Backpaker: bières
Les Champ de Bray légumes, fruits, œufs de pâturage, pain au levain,
miel, viande de bœuf et veau
Les Bocaux de l’Epte conserverie de viande et confiture
Pesons bio épicerie de produits bio en contenant .
243 Route de Rouen Avesnes-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 56 84 95 leschampsdebray@gmail.com
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English : Marché des 15 producteurs
L’événement Marché des 15 producteurs Avesnes-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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