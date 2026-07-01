Marché des artisans à la Biscuiterie de Provence La Fabrique Saint-Maurice-sur-Eygues
jeudi 9 juillet 2026 · La Fabrique · Saint-Maurice-sur-Eygues
Informations pratiques
Saint-Maurice-sur-Eygues
Marché des artisans à la Biscuiterie de Provence
La Fabrique Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez à la rencontre de producteurs et créateurs de votre région vins, bijoux, huiles d’olive, savons, liqueurs, herbes de Provence, confitures… une belle sélection de saveurs et de savoir-faire provençaux vous attend.
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La Fabrique Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 98 communication@biscuiteriedeprovence.com
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English :
Come meet local producers and artisans from your region: wines, jewelry, olive oils, soaps, liqueurs, herbes de Provence, jams… a wonderful selection of Provençal flavors and craftsmanship awaits you.
L’événement Marché des artisans à la Biscuiterie de Provence Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale