Marché des Artisans Créateurs Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
Marché des Artisans Créateurs Place du 6 juin Arromanches-les-Bains dimanche 2 août 2026.
Arromanches-les-Bains
Marché des Artisans Créateurs
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Arromanches Loisirs Culture accueille ce RDV pour la 3è année consécutive. 20/30 exposants mettront en avant le savoir-faire Normand avec des produits uniques et faits main. Bijoux, décoration, alcool local, couture et accessoires, chaque stand est une invitation.
Venez donc flâner en bord de mer !
Arromanches Loisirs Culture accueille ce RDV pour la 3ème année consécutive.
Une vingtaine d’exposants mettront en avant le savoir-faire Normand avec des produits uniques et faits main pour vous ou pour offrir. Bijoux, décoration, alcool local, couture et accessoires, chaque stand est une invitation à la découverte et au coup de cœur.
Que vous soyez curieux, amateur de belles choses ou simplement en quête d’une balade conviviale, venez flâner dans une ambiance chaleureuse et inspirante. .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Marché des Artisans Créateurs
Arromanches Loisirs Culture is hosting this event for the 3rd year running. 20/30 exhibitors will be showcasing Norman know-how with unique, handmade products. From jewellery and home decor to local spirits, sewing and accessories, each stand is an invitation to come along.
Come and stroll along …
L’événement Marché des Artisans Créateurs Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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