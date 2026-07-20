Informations pratiques

Calmont

Marché des artisans créateurs

Calmont Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Marché des artisans créateurs de 9h à 19.

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs eux-mêmes. Ils vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux. De nombreux métiers vous attendent cuir, bois, poterie, savons, couteaux, ferronnerie d’art, créateurs de bijoux, sacs, accessoires de mode, laines… .

Calmont 12450 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com

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English :

Artisans and Creators’ Market from 9 a.m. to 7 p.m.

L’événement Marché des artisans créateurs Calmont a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)