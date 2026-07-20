Marché des artisans créateurs Calmont
lundi 3 août 2026 · Calmont
Informations pratiques
Calmont
Marché des artisans créateurs
Calmont Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Marché des artisans créateurs de 9h à 19.
Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs eux-mêmes. Ils vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux. De nombreux métiers vous attendent cuir, bois, poterie, savons, couteaux, ferronnerie d’art, créateurs de bijoux, sacs, accessoires de mode, laines… .
Calmont 12450 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com
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English :
Artisans and Creators’ Market from 9 a.m. to 7 p.m.
L’événement Marché des artisans créateurs Calmont a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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