NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS

Calmont Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rejoignez Clément, guide de pêche aguerri, pour un atelier les pieds dans l’Hers. Étudiez la qualité de l’eau, et apprenez en plus sur son impact dans nos vies.

Partez étudier la qualité de l’eau avec Hook a Lip. Vous apprendrez beaucoup sur les rivières, et l’Hers en particulier, mais aussi sur ses habitants. Poissons, plantes, pêcheurs …

Rendez-vous jeudi 6 août à 10h30

Tarifs 5€ par enfant

Uniquement sur réservation places limitées

Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr 5 .

Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragais-tourisme.fr

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English :

Join Clément, a seasoned fishing guide, for a workshop with his feet in the Hers. Study water quality, and learn more about its impact on our lives.

L’événement NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS Calmont a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE