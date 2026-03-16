NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS Calmont
NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS Calmont jeudi 6 août 2026.
NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS
Calmont Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Rejoignez Clément, guide de pêche aguerri, pour un atelier les pieds dans l’Hers. Étudiez la qualité de l’eau, et apprenez en plus sur son impact dans nos vies.
Partez étudier la qualité de l’eau avec Hook a Lip. Vous apprendrez beaucoup sur les rivières, et l’Hers en particulier, mais aussi sur ses habitants. Poissons, plantes, pêcheurs …
Rendez-vous jeudi 6 août à 10h30
Tarifs 5€ par enfant
Uniquement sur réservation places limitées
Inscriptions au 05 62 57 09 68 accueil@lauragaistourisme.fr 5 .
Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 57 09 68 accueil@lauragais-tourisme.fr
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English :
Join Clément, a seasoned fishing guide, for a workshop with his feet in the Hers. Study water quality, and learn more about its impact on our lives.
L’événement NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS Calmont a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE