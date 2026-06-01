SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont

Calmont

SPECTACLE DE CHANT

Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle de chant énergique et festif avec coach vocal, ambiance live, soirée musicale immersive, idéale événements, divertissement, fun et partage collectif.

Rendez-vous à la Halle de Calmont pour un spectacle de chant organisé par Plénitude Calmont.

Spectacle sur réservation ! 8 .

Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie laeti31190@gmail.com

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English :

Energetic, festive singing show with vocal coach, live atmosphere, immersive musical evening, ideal for events, entertainment, fun and collective sharing.

L’événement SPECTACLE DE CHANT Calmont a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE