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SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont

SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont

SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue André Méric

Adresse : HALLE DE CALMONT

Ville : 31560 Calmont

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8 8 Tarif enfant

Calmont

SPECTACLE DE CHANT

Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Spectacle de chant énergique et festif avec coach vocal, ambiance live, soirée musicale immersive, idéale événements, divertissement, fun et partage collectif.
Rendez-vous à la Halle de Calmont pour un spectacle de chant organisé par Plénitude Calmont.

Spectacle sur réservation ! 8  .

Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie   laeti31190@gmail.com

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English :

Energetic, festive singing show with vocal coach, live atmosphere, immersive musical evening, ideal for events, entertainment, fun and collective sharing.

L’événement SPECTACLE DE CHANT Calmont a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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