SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont
SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont samedi 13 juin 2026.
Calmont
SPECTACLE DE CHANT
Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de chant énergique et festif avec coach vocal, ambiance live, soirée musicale immersive, idéale événements, divertissement, fun et partage collectif.
Rendez-vous à la Halle de Calmont pour un spectacle de chant organisé par Plénitude Calmont.
Spectacle sur réservation ! 8 .
Rue André Méric HALLE DE CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie laeti31190@gmail.com
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English :
Energetic, festive singing show with vocal coach, live atmosphere, immersive musical evening, ideal for events, entertainment, fun and collective sharing.
L’événement SPECTACLE DE CHANT Calmont a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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