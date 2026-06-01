FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT Calmont vendredi 26 juin 2026.

Calmont

FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT

PLAGE DE CALMONT Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée festive de la Saint-Jean à Calmont avec feu spectaculaire, animation musicale, grillades, buvette et ambiance conviviale en plein air.

Organisée par Sentiers Nature Calmontais, la soirée de la Saint-Jean se déroule le 26 juin à la plage de Calmont à partir de 19h.

Animation avec Los Amigos, grillades, frites et buvette sur place.

L’embrasement du feu de la Saint-Jean est prévu à 22h30. .

PLAGE DE CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie contact@snc31.fr

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English :

A festive Midsummer evening in Calmont with a spectacular bonfire, musical entertainment, barbecues, refreshments and a convivial open-air atmosphere.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT Calmont a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE