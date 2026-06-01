FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT Calmont
FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT Calmont vendredi 26 juin 2026.
Calmont
FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT
PLAGE DE CALMONT Calmont Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirée festive de la Saint-Jean à Calmont avec feu spectaculaire, animation musicale, grillades, buvette et ambiance conviviale en plein air.
Organisée par Sentiers Nature Calmontais, la soirée de la Saint-Jean se déroule le 26 juin à la plage de Calmont à partir de 19h.
Animation avec Los Amigos, grillades, frites et buvette sur place.
L’embrasement du feu de la Saint-Jean est prévu à 22h30. .
PLAGE DE CALMONT Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie contact@snc31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive Midsummer evening in Calmont with a spectacular bonfire, musical entertainment, barbecues, refreshments and a convivial open-air atmosphere.
L’événement FÊTE DE LA SAINT-JEAN À CALMONT Calmont a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Calmont (Haute-Garonne)
- SPECTACLE DE CHANT Rue André Méric Calmont 13 juin 2026
- NATURO’LAC AU BORD DE L’HERS Calmont 6 août 2026