Calmont

RANDONNÉE NOCTURNE

Place du 16 Juillet 1944 Calmont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:30:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Randonnée nocturne à Calmont, balade nature sous la lune encadrée et conviviale, idéale pour découvrir les sentiers autrement en soirée.

La randonnée nocturne est proposée le vendredi 3 juillet à Calmont avec un départ à 21h30 depuis la place du 16 juillet.

Organisée par Sentiers Nature Calmontais, elle est gratuite, dure environ 2h30 et nécessite une bonne condition physique.

Les participants doivent prévoir une lampe, de l’eau, et un ravitaillement est proposé au retour à la salle Camille Fines. .

Place du 16 Juillet 1944 Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie contact@snc31.fr

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English :

Night-time hiking in Calmont, a nature walk under the moon, supervised and convivial, ideal for discovering the trails in a different way in the evening.

L’événement RANDONNÉE NOCTURNE Calmont a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE