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Marché des artisans et producteurs Laiz Rue des écoles Laiz

Marché des artisans et producteurs Laiz Rue des écoles Laiz dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue des écoles

Adresse : Devant la mairie

Ville : 01290 Laiz

Département : Ain

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Laiz

Marché des artisans et producteurs Laiz

Rue des écoles Devant la mairie Laiz Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Marché solidaire en soutien à France sclérose en plaques. Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie de Laiz pour un moment chaleureux avec nos artisans et producteurs.
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Rue des écoles Devant la mairie Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   contact.lalyanna@gmail.com

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English :

Solidarity market in support of France multiple sclerosis. We look forward to seeing you in front of Laiz town hall for a warm welcome from our craftsmen and producers.

L’événement Marché des artisans et producteurs Laiz Laiz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle