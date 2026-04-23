Marché des artisans et producteurs Laiz Rue des écoles Laiz

Laiz

Marché des artisans et producteurs Laiz

Rue des écoles Devant la mairie Laiz Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché solidaire en soutien à France sclérose en plaques. Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie de Laiz pour un moment chaleureux avec nos artisans et producteurs.

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Rue des écoles Devant la mairie Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.lalyanna@gmail.com

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English :

Solidarity market in support of France multiple sclerosis. We look forward to seeing you in front of Laiz town hall for a warm welcome from our craftsmen and producers.

L’événement Marché des artisans et producteurs Laiz Laiz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle