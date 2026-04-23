Marché des artisans et producteurs Laiz Rue des écoles Laiz
Marché des artisans et producteurs Laiz Rue des écoles Laiz dimanche 24 mai 2026.
Laiz
Marché des artisans et producteurs Laiz
Rue des écoles Devant la mairie Laiz Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché solidaire en soutien à France sclérose en plaques. Nous vous donnons rendez-vous devant la mairie de Laiz pour un moment chaleureux avec nos artisans et producteurs.
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Rue des écoles Devant la mairie Laiz 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.lalyanna@gmail.com
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English :
Solidarity market in support of France multiple sclerosis. We look forward to seeing you in front of Laiz town hall for a warm welcome from our craftsmen and producers.
L’événement Marché des artisans et producteurs Laiz Laiz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle