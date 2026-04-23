Guer

Marché des artisans

Moulin de Prada Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Les Serres du Moulin de Prada, situées à Guer, organisent leur 10e Marché des Artisans.

Un marché artisanal au cœur d’une pépinière dans un cadre verdoyant et convivial, cet événement réunira artisans, producteurs locaux, plantes BIO, restauration et musique, pour une journée détendue et festive, idéale à partager en famille ou entre amis. .

Moulin de Prada Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 62 33 59 85

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English :

L’événement Marché des artisans Guer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande