Informations pratiques

Saint-Germain-du-Bois

Marché des artistes

Sous le marché couvert (derrière La Poste) Place du marché Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-09-26

Chaque dernier samedi matin, de mai à septembre, la halle couverte de Saint-Germain-du-Bois se transforme en véritable écrin pour la créativité locale !

Le Marché des Artistes, c’est l’occasion rêvée de flâner au cœur d’une exposition haute en couleurs, où peintres, sculpteurs et artisans d’art du secteur partagent leur passion et dévoilent leurs œuvres, souvent inédites, à deux pas du marché hebdomadaire.

Que vous soyez amateur d’art, curieux ou simple promeneur, laissez-vous surprendre par la diversité et la richesse des talents bressans.

L’entrée est libre, l’ambiance toujours conviviale, et chaque édition réserve son lot de découvertes et de rencontres inspirantes.

Vous êtes artiste ? Rejoignez la palette des talents et exposez à votre tour !

Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis, pour soutenir la création locale et repartir, qui sait, avec un coup de cœur sous le bras.

À très vite pour célébrer l’art et la convivialité à Saint-Germain-du-Bois. .

Sous le marché couvert (derrière La Poste) Place du marché Saint-Germain-du-Bois 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 01 47 mairie@saintgermaindubois.fr

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English : Marché des artistes

L’événement Marché des artistes Saint-Germain-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-31 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II