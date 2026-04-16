Marche des Balcons de la Loire rue du Théron Cussac-sur-Loire

Cussac-sur-Loire

Marche des Balcons de la Loire

rue du Théron Malpas Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez participer à la Marche des Balcons de la Loire, organisée par l’amicale pour le don de sang bénévole et l’association de gymnastique volontaire de Cussac-sur-Loire ainsi que l’association pour le don d’organes et de tissus (ADOT) de la Haute-Loire.

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rue du Théron Malpas Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 67 76 87

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English :

Come and take part in the Marche des Balcons de la Loire, organized by the amicale pour le don de sang bénévole and the association de gymnastique volontaire de Cussac-sur-Loire, as well as the association pour le don d’organes et de tissus (ADOT) de la Haute-Loire.

L’événement Marche des Balcons de la Loire Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay