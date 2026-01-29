Marché des Capsules Vancé

Marché des Capsules

Ancienne scierie Vancé Sarthe

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

2026-05-16

Marché de brasseurs et produits locaux artisanaux.

La Maison d’Hélène vous accueille à Vancé dans l’ancienne scierie du village pour cette 6e édition. Venez déguster de la bière artisanale et locale, et partager la passion des brasseurs et brasseuses. Vous pourrez également trouver un marché artisanal et gourmand, ainsi que des animations pour tout le monde. .

Ancienne scierie Vancé 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 95 32 53 91 pariss@laposte.net

English :

Brewers’ market and local craft products.

