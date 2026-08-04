Marché des céramistes Étretat
lundi 10 août 2026 · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Marché des céramistes
Place Maréchal Foch Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Le temps d’un week-end, laissez-vous séduire par le savoir-faire des artisans céramistes normands sur la place Maréchal Foch à Étretat. Découvrez des créations uniques façonnées avec passion, échangez avec les artistes et assistez à des démonstrations de tournage qui dévoilent les secrets de cet artisanat d’exception. .
Place Maréchal Foch Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Marché des céramistes
L’événement Marché des céramistes Étretat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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