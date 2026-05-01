Marche des chèvres Suin
Marche des chèvres Suin lundi 25 mai 2026.
Suin
Marche des chèvres
Salle communale de Suin Suin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
18e édition de la Marche des chèvres, lundi 25 mai 2026 à SUIN
5 Circuits 6km, 9km, 15km, 18km, 22km (3 € à 7 €)
Ravitaillements sur les circuits, dégustation de fromage de chèvres au retour
Inscriptions à partir de 8 h
organisation foyer rural de Suin
informations 06 24 16 30 69 .
Salle communale de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 16 30 69 jl.outin@orange.fr
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English : Marche des chèvres
L’événement Marche des chèvres Suin a été mis à jour le 2026-05-06 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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