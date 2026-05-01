Suin

Marche des chèvres

Salle communale de Suin Suin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

18e édition de la Marche des chèvres, lundi 25 mai 2026 à SUIN

5 Circuits 6km, 9km, 15km, 18km, 22km (3 € à 7 €)

Ravitaillements sur les circuits, dégustation de fromage de chèvres au retour

Inscriptions à partir de 8 h

organisation foyer rural de Suin

informations 06 24 16 30 69 .

Salle communale de Suin Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 16 30 69 jl.outin@orange.fr

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English : Marche des chèvres

L’événement Marche des chèvres Suin a été mis à jour le 2026-05-06 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III