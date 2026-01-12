Marche des chèvres Salle communale Suin

Marche des chèvres

5 circuits. Paysages ouverts et boisés, dénivelés de 200 à 500 mètres selon les circuits.

Circuit 6 km tour de la Butte de Suin un petit sac goûter , dégustation fromage au retour.

Circuit 9 km 1 ravitaillement, dégustation fromages de chèvre au retour.

Circuit 15 km 2 ravitaillements, dégustation fromages de chèvres au retour.

Circuit 18 km 3 ravitaillements, dégustation fromages de chèvres au retour.

Circuit 23 km 3 ravitaillements + 1 petit sac, dégustation fromages de chèvres au retour.

Inscriptions à partir de 8h jusqu’à 13h pour les grands circuits et 15h pour le 6 km. .

Salle communale Au bourg Suin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 16 30 69 jl.outin@orange.fr

