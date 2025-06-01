Balade Verte Charme de Morphée (S3) Suin Saône-et-Loire

vendredi 1 août 2025

En VTT assistance électrique Facile

Parking de la Mairie 71220 Suin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 5500.0

Promenade longeant une partie des Bois de Morphée et passant devant les remarquables « pierres à légendes ».

Facile

https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81

English :

Stroll along part of the Morpheus Woods, past the remarkable « legend stones ».

Deutsch :

Wanderung entlang eines Teils von Morpheus’ Wäldern und vorbei an den bemerkenswerten « Legendensteinen ».

Italiano :

Passeggiata lungo una parte del Bois de Morphée (bosco di Morfeo), passando per le notevoli « pietre della leggenda ».

Español :

Recorrer parte del Bosque de Morfeo, pasando por las notables « piedras de la leyenda ».

