Balade Verte Charme de Morphée (S3) Suin Saône-et-Loire
Balade Verte Charme de Morphée (S3) Suin Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Balade Verte Charme de Morphée (S3) En VTT assistance électrique Facile
Balade Verte Charme de Morphée (S3) Parking de la Mairie 71220 Suin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5500.0 Tarif :
Promenade longeant une partie des Bois de Morphée et passant devant les remarquables « pierres à légendes ».
Facile
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
Stroll along part of the Morpheus Woods, past the remarkable « legend stones ».
Deutsch :
Wanderung entlang eines Teils von Morpheus’ Wäldern und vorbei an den bemerkenswerten « Legendensteinen ».
Italiano :
Passeggiata lungo una parte del Bois de Morphée (bosco di Morfeo), passando per le notevoli « pietre della leggenda ».
Español :
Recorrer parte del Bosque de Morfeo, pasando por las notables « piedras de la leyenda ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data