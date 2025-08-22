Balade Verte Ronde des chèvres (S2) Suin Saône-et-Loire
Balade Verte Ronde des chèvres (S2) Suin Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Balade Verte Ronde des chèvres (S2) En VTT assistance électrique Facile
Balade Verte Ronde des chèvres (S2) Parking de la mairie 71220 Suin Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Promenade faisant le tour de la célèbre Butte de Suin et proposant de sympathiques points de vue.
Facile
https://tourisme.legrandcharolais.fr/ +33 3 85 53 00 81
English :
A walk around the famous Butte de Suin , with its many attractive viewpoints.
Deutsch :
Wanderung um den berühmten Butte de Suin mit netten Aussichtspunkten.
Italiano :
Una passeggiata intorno alla famosa Butte de Suin , con alcuni punti panoramici incantevoli.
Español :
Un paseo por la famosa Butte de Suin , con unos preciosos miradores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data