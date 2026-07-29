Marche des conteurs Thiviers
mercredi 5 août 2026 · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Marche des conteurs
19 rue Pierre Semard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Soirée contes Café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu
4 lieux 5 à 6 conteurs par soirée. Pour Thiviers, rendez-vous au café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu .
19 rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 14 75 01
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English : Marche des conteurs
Storytelling Evening Community Café L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accessible to people with disabilities Alternate venue: same location
L’événement Marche des conteurs Thiviers a été mis à jour le 2026-07-25 par Isle-Auvézère
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