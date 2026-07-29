Informations pratiques

Thiviers

Marche des conteurs

19 rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée contes Café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu

4 lieux 5 à 6 conteurs par soirée. Pour Thiviers, rendez-vous au café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu .

19 rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 14 75 01

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English : Marche des conteurs

Storytelling Evening Community Café L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accessible to people with disabilities Alternate venue: same location

L’événement Marche des conteurs Thiviers a été mis à jour le 2026-07-25 par Isle-Auvézère