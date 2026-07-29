UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thiviers

Marche des conteurs Thiviers

mercredi 5 août 2026 · Thiviers

Marche des conteurs Thiviers

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
19 rue Pierre Semard
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Marche des conteurs

19 rue Pierre Semard Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Soirée contes Café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu
4 lieux 5 à 6 conteurs par soirée. Pour Thiviers, rendez-vous au café associatif L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accès PMR repli même lieu   .

19 rue Pierre Semard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 14 75 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche des conteurs

Storytelling Evening Community Café L’HanGare, 19 rue Pierre Semard Accessible to people with disabilities Alternate venue: same location

L’événement Marche des conteurs Thiviers a été mis à jour le 2026-07-25 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Thiviers (Dordogne)