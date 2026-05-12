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Marché des Créateurs Chanverrie

Marché des Créateurs Chanverrie dimanche 2 août 2026.

Adresse : 1 Le Bignon

Ville : 85130 Chanverrie

Département : Vendée

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chanverrie

Marché des Créateurs

1 Le Bignon Chanverrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 21:00:00

Date(s) :
2026-08-02

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1 Le Bignon Chanverrie 85130 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Marché des Créateurs Chanverrie a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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