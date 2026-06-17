La Clusaz

Marché des créateurs des Aravis

Place de l’Église La Clusaz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

L’Association des Créatrices et Créateurs des Aravis vous invite à venir découvrir tous leurs savoir-faire en plein cœur du village de La Clusaz.

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Place de l’Église La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 65 00 infos@laclusaz.com

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English : Aravis Creators’ Market

The Association des Créatrices et Créateurs des Aravis invites you to come and discover all their skills right in the heart of the village of La Clusaz.

L’événement Marché des créateurs des Aravis La Clusaz a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de La Clusaz