Marché des créateurs des Aravis La Clusaz
Marché des créateurs des Aravis La Clusaz mardi 7 juillet 2026.
La Clusaz
Marché des créateurs des Aravis
Place de l’Église La Clusaz Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-28 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25
L’Association des Créatrices et Créateurs des Aravis vous invite à venir découvrir tous leurs savoir-faire en plein cœur du village de La Clusaz.
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Place de l’Église La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 32 65 00 infos@laclusaz.com
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English : Aravis Creators’ Market
The Association des Créatrices et Créateurs des Aravis invites you to come and discover all their skills right in the heart of the village of La Clusaz.
L’événement Marché des créateurs des Aravis La Clusaz a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de La Clusaz
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