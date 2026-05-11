Saintines

Marché des Créateurs et Producteurs

127 Rue Adrien Debuire Saintines Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez découvrir le Marché des Créateurs et Producteurs de Saintines !

Venez découvrir le Marché des Créateurs et Producteurs de Saintines, un rendez-vous incontournable organisé dans la salle communale multifonctions.

Cet événement vous invite à explorer l’univers de l’artisanat et des produits du terroir à travers des créations uniques, réalisées avec passion et savoir-faire. Vous pourrez y rencontrer une grande diversité d’artisans et de producteurs locaux proposant des articles originaux et authentiques bijoux, décoration, textiles, illustrations, céramiques, ainsi que des spécialités gourmandes et produits alimentaires locaux.

C’est l’occasion idéale pour trouver des cadeaux uniques, se faire plaisir tout en soutenant les talents et l’économie locale.

Le Marché des Créateurs et Producteurs de Saintines est aussi un moment de partage et de convivialité permettant d’échanger directement avec les exposants, de découvrir leurs univers et leurs méthodes de fabrication, dans une ambiance chaleureuse et inspirante autour de la créativité et des saveurs locales. .

127 Rue Adrien Debuire Saintines 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 14 02 77 16 sebastien.andre@saintines.fr

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English :

Come and discover the Marché des Créateurs et Producteurs de Saintines!

L’événement Marché des Créateurs et Producteurs Saintines a été mis à jour le 2026-05-11 par Oise Tourisme