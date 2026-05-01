Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Marché des créateurs et vdi

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez rencontrer le savoir-faire normand et découvrir des créations uniques !

Buvette sur place.

Bonne humeur et convivialité garanties !

Avec la venue exceptionnelle de Tata Clownette pour petits et grands.

On vous attend nombreux ! .

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vdi

L’événement Marché des créateurs et vdi Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer