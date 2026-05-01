Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer
Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Marché des créateurs et vdi
Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez rencontrer le savoir-faire normand et découvrir des créations uniques !
Buvette sur place.
Bonne humeur et convivialité garanties !
Avec la venue exceptionnelle de Tata Clownette pour petits et grands.
On vous attend nombreux ! .
Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com
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English : Marché des créateurs et vdi
L’événement Marché des créateurs et vdi Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer
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