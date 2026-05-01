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Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer

Marché des créateurs et vdi Salle polyvalente Michel Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente Michel Fraboulet

Adresse : 121 Allée Lecourtois

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Marché des créateurs et vdi

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez rencontrer le savoir-faire normand et découvrir des créations uniques !
Buvette sur place.
Bonne humeur et convivialité garanties !
Avec la venue exceptionnelle de Tata Clownette pour petits et grands.
On vous attend nombreux !   .

Salle polyvalente Michel Fraboulet 121 Allée Lecourtois Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96  lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vdi

L’événement Marché des créateurs et vdi Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Granville Terre et Mer

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