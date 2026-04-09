Marché des créateurs Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Granville

Marché des créateurs

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le salon se transforme en marché couvert !

À l’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large, nous avons à cœur de valoriser notre territoire et celles et ceux qui le font vivre au quotidien. C’est pourquoi nous ouvrons régulièrement nos espaces aux créateurs et talents locaux, dans une démarche sincère de soutien au savoir-faire régional.

Tous les samedis des semaines paires, de 14h à 17h, notre salon devient un véritable lieu de rencontre et de découverte, où artisans et créateurs locaux viennent partager leur univers.

Pourquoi ce rendez-vous ?

Parce que derrière chaque produit, chaque création, il y a une histoire, une passion, un savoir-faire unique que nous sommes fiers de mettre en lumière. En tant qu’établissement ancré à Granville, nous avons à cœur de participer activement à la dynamique locale en offrant une vitrine à ces talents.

Artisanat, créations originales, produits locaux… chaque édition est l’occasion de flâner, d’échanger directement avec les exposants et de soutenir une économie locale, humaine et authentique ??

Granvillais et visiteurs, vous êtes les bienvenus !

Venez découvrir, partager et encourager les talents de notre région dans un cadre chaleureux et convivial.

Un rendez-vous régulier, engagé et inspirant, à ne pas manquer ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des créateurs

L’événement Marché des créateurs Granville a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Granville Terre et Mer