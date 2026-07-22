Marché des créateurs/producteurs de l’APEL Saint-François Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme

Informations pratiques

Loriol-sur-Drôme

Marché des créateurs/producteurs de l’APEL Saint-François

Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’APEL Saint-François vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la créativité, de l’artisanat. Venez en famille ou entre amis, profitez d’une belle balade au cœur de l’artisanat local et repartez avec de jolies découvertes !

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Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 51 35 99 bourdiaudrey5@gmail.com

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English :

The APEL Saint-François invites you to a day dedicated to creativity and crafts. Come with family or friends, enjoy a lovely stroll through the heart of the local arts and crafts scene, and head home with some wonderful finds!

L’événement Marché des créateurs/producteurs de l’APEL Saint-François Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme