Rosheim

Marché des créateurs

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 15:00:00

fin : 2026-11-21 19:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-11-22

Marché organisé par l’association ScrapAlsace essentiellement composé de créateurs locaux de bijoux, savons, safran, couture, tricot, photo… Atelier de Scrapbooking. Buvette et petite restauration sur place.

Ce marché de Noël des créateurs met à l’honneur le savoir-faire local à travers une sélection de créateurs et artisans alsaciens. Bijoux, savons artisanaux, safran, créations couture et tricot, photographie… autant d’univers à découvrir dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un atelier de scrapbooking permettra aux visiteurs de s’initier à cette pratique créative.

Buvette et petite restauration. .

Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 28 77 20 pascale.denis.1@free.fr

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English :

Market organized by the ScrapAlsace association, featuring local designers of jewelry, soaps, saffron, sewing, knitting, photography… Scrapbooking workshop. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché des créateurs Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile