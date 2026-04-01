MARCHÉ DES CRÉATEURS SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Place de L Hôtel de ville Saint-Sulpice-sur-Lèze

Saint-Sulpice-sur-Lèze

MARCHÉ DES CRÉATEURS SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

Place de L Hôtel de ville HOTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le dimanche 12 avril, de 10h à 18h, venez découvrir un marché des créateurs.

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit qui met à l’honneur les métiers d’art et les artisans créateurs.

Ouvertes à tous les publics et à toutes les générations, ce marché s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux curieux, aux esthètes, aux collectionneurs ou simplement aux passionnés de belles découvertes.

Les trois offices de tourisme du Bassin Auterivain, de Cœur de Garonne et du Volvestre vous proposent une programmation riche et variée à découvrir à moins d’une heure de Toulouse.

Artistes et artisans d’art vous donnent rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs créations. .

Place de L Hôtel de ville HOTEL BOUTAUD Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 63 33 officetourisme@cc-volvestre.fr

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English :

For the Journées Européennes des Métiers d’Art, on Sunday April 12, from 10am to 6pm, come and discover a creators’ market.

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE