Marché des créateurs Grange aux merveilles Upie
samedi 24 octobre 2026 · Grange aux merveilles · Upie
Informations pratiques
Upie
Marché des créateurs
Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Venez découvrir les créations originales de nos artisans et créateurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les créateurs, et découvrir leur savoir-faire et de vous faire plaisir. Petite restauration sur place.
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Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 90 66 33
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English :
Come discover the original creations of our local artisans and designers. It’s a great opportunity to meet the designers, learn about their craftsmanship, and treat yourself. Light refreshments are available on site.
L’événement Marché des créateurs Upie a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme