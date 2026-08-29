Marché des créateurs Grange aux merveilles Upie

Informations pratiques

Upie

Marché des créateurs

Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Venez découvrir les créations originales de nos artisans et créateurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les créateurs, et découvrir leur savoir-faire et de vous faire plaisir. Petite restauration sur place.

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Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 90 66 33

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English :

Come discover the original creations of our local artisans and designers. It’s a great opportunity to meet the designers, learn about their craftsmanship, and treat yourself. Light refreshments are available on site.

L’événement Marché des créateurs Upie a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme