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AGENDA · Upie

Marché des créateurs Grange aux merveilles Upie

samedi 24 octobre 2026 · Grange aux merveilles · Upie

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Grange aux merveilles
Adresse
690 chemin guillambelle
Ville
26120 Upie
Département
Drôme
Tarif

Upie

Marché des créateurs

Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Venez découvrir les créations originales de nos artisans et créateurs locaux. Une belle occasion de rencontrer les créateurs, et découvrir leur savoir-faire et de vous faire plaisir. Petite restauration sur place.
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Grange aux merveilles 690 chemin guillambelle Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 90 66 33 

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English :

Come discover the original creations of our local artisans and designers. It’s a great opportunity to meet the designers, learn about their craftsmanship, and treat yourself. Light refreshments are available on site.

L’événement Marché des créateurs Upie a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme

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