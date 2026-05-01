Marche des fiertés de Clermont-Ferrand Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand
Marche des fiertés de Clermont-Ferrand Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand samedi 30 mai 2026.
Clermont-Ferrand
Marche des fiertés de Clermont-Ferrand
Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Esplanade Annette-Kellerman Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
On envahit les rues de Clermont-Ferrand pour la marche des fiertés le 30 mai !
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Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Esplanade Annette-Kellerman Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 84 75 59 queeruption63@protonmail.com
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English :
We’re taking to the streets of Clermont-Ferrand for the Pride March on May 30!
L’événement Marche des fiertés de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-15 par Clermont Auvergne Volcans
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