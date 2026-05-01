Marche des fiertés de Clermont-Ferrand Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Marche des fiertés de Clermont-Ferrand

Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Esplanade Annette-Kellerman Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

On envahit les rues de Clermont-Ferrand pour la marche des fiertés le 30 mai !

.

Esplanade de la piscine Pierre de Coubertin Esplanade Annette-Kellerman Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 84 75 59 queeruption63@protonmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re taking to the streets of Clermont-Ferrand for the Pride March on May 30!

L’événement Marche des fiertés de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-05-15 par Clermont Auvergne Volcans