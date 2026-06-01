Marche des Fiertés : tous dans la rue le 27 juin samedi 27 juin 2026.

C’est le jour où on marche fort, on crie fort, on existe fort. Le 27 juin, on descend dans la rue pour dénoncer les violences, revendiquer l’égalité des droits, exiger des politiques publiques inclusives et rendre visibles celles et ceux que la société tente de faire taire. C’est aussi un moment de force collective, de partage, de célébration. Une occasion de se retrouver, de se soutenir, de se montrer uni·es face aux discours de haine.

Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 — l’horaire et le lieu de départ seront communiqués ici dès qu’ils seront confirmés. Horaires, cortèges, infos et outils d’accessibilité à venir.

Pourquoi on marche

Parce qu’on en a marre des reculs.

Parce que nos droits, nos corps, nos vies ne sont pas négociables.

Parce qu’on refuse les discours de haine, l’invisibilisation, les violences.

Parce que nos fiertés sont politiques. Et qu’on n’a pas fini de le dire.

Ce qu’on y trouve

Des cortèges militants , des assos, des collectifs, des allié·es

, des assos, des collectifs, des allié·es Des chars qui font danser et porter les voix

qui font danser et porter les voix Des slogans qui claquent

qui claquent Une foule immense, joyeuse, diverse, déterminée

Et un Grand Podium final : plus de 6h de musique live, performances et messages engagés devant plus de 50 000 personnes

Devenir bénévole

Pour que tout se passe bien, on a besoin de plus de 200 bénévoles :

encadrement, logistique, accueil, sécurité, infos, sourires.

Tu veux marcher ET faire marcher la Marche ?

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Nous rejoindre

Que tu sois là pour militer, danser, témoigner, marcher en silence ou crier très fort : ta présence compte.

Et ensemble, on est une force impossible à ignorer.

On ne fait pas que défiler.

On occupe. On élève. On rayonne.

Viens marcher avec nous.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes se rassemblent à Paris pour porter haut et fort leurs voix, leurs identités, leurs luttes à l’occasion de la Marche des Fiertés. Rendez-vous le 27 juin pour un moment engagé et festif.

Le samedi 27 juin 2026

de 12h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T12:00:00+02:00_2026-06-27T23:00:00+02:00



https://www.marchedesfiertes.org/



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