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AGENDA · Bielle

Marché des gens heureux centre village Bielle

dimanche 12 juillet 2026 · centre village · Bielle

Marché des gens heureux centre village Bielle

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
centre village
Adresse
Place de la Victoire
Ville
64260 Bielle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bielle

Marché des gens heureux

centre village Place de la Victoire Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Tous les dimanches matins de 9h à 13h   .

centre village Place de la Victoire Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lavieestbielle@gmail.com

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English : Marché des gens heureux

L’événement Marché des gens heureux Bielle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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