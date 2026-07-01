AGENDA · Bielle
Marché des gens heureux centre village Bielle
dimanche 12 juillet 2026 · centre village · Bielle
Informations pratiques
Bielle
Marché des gens heureux
centre village Place de la Victoire Bielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Tous les dimanches matins de 9h à 13h .
centre village Place de la Victoire Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lavieestbielle@gmail.com
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English : Marché des gens heureux
L’événement Marché des gens heureux Bielle a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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