Marché des Gorges de la Rouvre Saint-Philbert-sur-Orne
La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir nos artisans et producteurs locaux.
De 14 h 30 à 19 h 30 marché du terroir et d’artisanat vivant avec démonstrations.
Programme à venir
Restauration et buvette sur place .
La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13 roche-doetre@flers-agglo.fr
English : Marché des Gorges de la Rouvre
