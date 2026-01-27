Marché des Gorges de la Rouvre Saint-Philbert-sur-Orne

Marché des Gorges de la Rouvre

La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : 2026-08-15

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir nos artisans et producteurs locaux.

De 14 h 30 à 19 h 30 marché du terroir et d’artisanat vivant avec démonstrations.

Programme à venir

Restauration et buvette sur place .

La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13 roche-doetre@flers-agglo.fr

English : Marché des Gorges de la Rouvre

