marche des hulottes

Place de l’Église Blond Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Prenez part à cette marche crépusculaire guidée de 8 à 10km dans les Monts de Blond suivie vers 22h d’une soupe à l’oignon. Convivialité et partage assurés ! .

Place de l’Église Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 11 42 64 atblond@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : marche des hulottes

L’événement marche des hulottes Blond a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres de Limousin