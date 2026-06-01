Marché des loisirs créatifs et des créatrices Etablissement accueil médicalisé l’Essor Castelmoron-sur-Lot
Marché des loisirs créatifs et des créatrices Etablissement accueil médicalisé l’Essor Castelmoron-sur-Lot mercredi 17 juin 2026.
Castelmoron-sur-Lot
Marché des loisirs créatifs et des créatrices
Etablissement accueil médicalisé l’Essor 2 Impasse Saint Hilaire Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Expo-vente de créateurs et créatrices de loisirs créatifs.
Plus de renseignements par téléphone. .
Etablissement accueil médicalisé l’Essor 2 Impasse Saint Hilaire Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 87 00
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English : Marché des loisirs créatifs et des créatrices
L’événement Marché des loisirs créatifs et des créatrices Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne