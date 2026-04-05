Beauronne

Marché des potiers

Le bourg Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

23ème édition du marché des potiers au cœur de ce village aux toits ornés d’épis de faîtage.

Une trentaine d’exposants et exposantes présentent des œuvres originales, de styles variés, de 9h à 18h.

Animations diverses

– Démonstration de tournage

– Cuisson du Raku

– Atelier enfants

– Tombola, dont le tirage aura lieu 3 fois par jour, qui permet aux visiteurs de gagner de nombreux lots (œuvres réalisées par les exposants et exposantes)

– Samedi après-midi, Déambulation musicale et costumée par le groupe folklorique Las Belutas dau Cantou .

Restauration sur place food-trucks (samedi) et producteurs de pays (dimanche).

ACASL 07 82 31 18 08 acaslbeauronne@gmail.com .

Le bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 31 18 08 acaslbeauronne@gmail.com

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English : Marché des potiers

L’événement Marché des potiers Beauronne a été mis à jour le 2026-05-09 par Vallée de l’Isle en Périgord