Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne

Beauronne

Eté actif Trottinette électrique tout terrain

salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:15:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain et balade d’une dizaine de kilomètres sur les chemins. A partir de 14 ans. Prérequis Être à l’aise sur un VTT. Tenue sportive adaptée, chaussures fermées obligatoires.

16h-17h30 et 17h45-19h15, RDV devant la salle des fêtes

10 €/pers. Sur réservation (à partir du 2 Juin).

Office de Tourisme intercommunal 05 53 81 52 11 .

salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85

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English :

L’événement Eté actif Trottinette électrique tout terrain Beauronne a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord