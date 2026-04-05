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Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne

Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne

Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne samedi 8 août 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 24400 Beauronne

Département : Dordogne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Beauronne

Eté actif Trottinette électrique tout terrain

salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:15:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain et balade d’une dizaine de kilomètres sur les chemins. A partir de 14 ans. Prérequis Être à l’aise sur un VTT. Tenue sportive adaptée, chaussures fermées obligatoires.

16h-17h30 et 17h45-19h15, RDV devant la salle des fêtes
10 €/pers. Sur réservation (à partir du 2 Juin).

Office de Tourisme intercommunal 05 53 81 52 11   .

salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 

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English :

L’événement Eté actif Trottinette électrique tout terrain Beauronne a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord

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