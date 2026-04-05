Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne
Eté actif Trottinette électrique tout terrain salle des fêtes Beauronne samedi 8 août 2026.
Beauronne
Eté actif Trottinette électrique tout terrain
salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:15:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain et balade d’une dizaine de kilomètres sur les chemins. A partir de 14 ans. Prérequis Être à l’aise sur un VTT. Tenue sportive adaptée, chaussures fermées obligatoires.
16h-17h30 et 17h45-19h15, RDV devant la salle des fêtes
10 €/pers. Sur réservation (à partir du 2 Juin).
Office de Tourisme intercommunal 05 53 81 52 11 .
salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85
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English :
L’événement Eté actif Trottinette électrique tout terrain Beauronne a été mis à jour le 2026-05-12 par Vallée de l’Isle en Périgord
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