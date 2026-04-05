Beauronne

Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice

Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Repas barbecue jambon à la braise.

Soirée dansante animée par le groupe Les Rocks branlants.

Déambulation en musique (banda) vers le feu d’artifice vers 23h45.

Tarifs (hors boissons) 15 € 8 € (enfant)

ACASL acaslbeauronne@gmail.com .

Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acaslbeauronne@gmail.com

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English : Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice

L’événement Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord