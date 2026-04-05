Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne
Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne samedi 29 août 2026.
Beauronne
Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice
Beauronne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Repas barbecue jambon à la braise.
Soirée dansante animée par le groupe Les Rocks branlants.
Déambulation en musique (banda) vers le feu d’artifice vers 23h45.
Tarifs (hors boissons) 15 € 8 € (enfant)
ACASL acaslbeauronne@gmail.com .
Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine acaslbeauronne@gmail.com
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English : Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice
L’événement Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
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