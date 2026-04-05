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Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne

Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne

Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne samedi 29 août 2026.

Ville : 24400 Beauronne

Département : Dordogne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Beauronne

Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice

Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Repas barbecue jambon à la braise.
Soirée dansante animée par le groupe Les Rocks branlants.
Déambulation en musique (banda) vers le feu d’artifice vers 23h45.

Tarifs (hors boissons) 15 € 8 € (enfant)

ACASL acaslbeauronne@gmail.com   .

Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   acaslbeauronne@gmail.com

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English : Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice

L’événement Soirée festive barbecue, concert, feu d’artifice Beauronne a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord

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