Cox

MARCHÉ DES POTIERS

SOUS LA HALLE Cox Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Dimanche 14 Juin, 25 artisans présenteront leurs œuvres sous la Halle de Cox, de 10h00 à 18h00 !

Venez flâner entre les stands !

Nos potiers locaux Patrick et Arnaud, animeront des ateliers destinés à la fois aux adultes et aux enfants. Il y aura la possibilité de se restaurer sur place.

Nous espérons vous voir nombreux !

Le musée La maison du potier sera également ouvert, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.

L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans sera présent, pour vous présenter sa programmation estivale. .

SOUS LA HALLE Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 70 31 museecox@gmail.com

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English :

On Sunday June 14th, 25 artisans will be displaying their work in the Halle de Cox, from 10:00 am to 6:00 pm!

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Cox a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE