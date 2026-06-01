MARCHÉ DES POTIERS Cox
MARCHÉ DES POTIERS Cox dimanche 14 juin 2026.
Cox
MARCHÉ DES POTIERS
SOUS LA HALLE Cox Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dimanche 14 Juin, 25 artisans présenteront leurs œuvres sous la Halle de Cox, de 10h00 à 18h00 !
Venez flâner entre les stands !
Nos potiers locaux Patrick et Arnaud, animeront des ateliers destinés à la fois aux adultes et aux enfants. Il y aura la possibilité de se restaurer sur place.
Nous espérons vous voir nombreux !
Le musée La maison du potier sera également ouvert, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00.
L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans sera présent, pour vous présenter sa programmation estivale. .
SOUS LA HALLE Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 70 31 museecox@gmail.com
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English :
On Sunday June 14th, 25 artisans will be displaying their work in the Halle de Cox, from 10:00 am to 6:00 pm!
L’événement MARCHÉ DES POTIERS Cox a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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