THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox
THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox vendredi 12 juin 2026.
Cox
THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ
CAFÉ ALLANT VERS Cox Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le café Allant Vers de Cox vous propose une soirée théâtre musicale et slamée, intitulée Carnet d’espoir , présentée par Aurélie Maurin.
Nous vous attendons nombreux ! 5 .
CAFÉ ALLANT VERS Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 92 16 monepiallantvers@gmail.com
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English :
The Allant Vers café in Cox offers an evening of musical theater and slam poetry, entitled Carnet d’espoir , presented by Aurélie Maurin.
L’événement THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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