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THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox

THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox

THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox vendredi 12 juin 2026.

Adresse : CAFÉ ALLANT VERS

Ville : 31480 Cox

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Cox

THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ

CAFÉ ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Le café Allant Vers de Cox vous propose une soirée théâtre musicale et slamée, intitulée Carnet d’espoir , présentée par Aurélie Maurin.
Nous vous attendons nombreux ! 5  .

CAFÉ ALLANT VERS Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 92 16  monepiallantvers@gmail.com

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English :

The Allant Vers café in Cox offers an evening of musical theater and slam poetry, entitled Carnet d’espoir , presented by Aurélie Maurin.

L’événement THÉÂTRE MUSICAL SLAMÉ Cox a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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